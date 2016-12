வட மாநிலங்களை வதைக்கும் கடும் பனி மூட்டம்: போக்குவரத்து பாதிப்பு... இயல்பு வாழ்க்கை முடக்கம்!

டெல்லி உள்ளிட்ட வடமாநிலங்களில் கடும் பனிமூட்டம் நிலவி வருகிறது. இதன் காரணமாக ரயில் மற்றும் விமான சேவைகள் பெருமளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Heavy fog in New Delhi, . Rail, flight and road transports are affected a lot. Most of the trains and flights are delayed. some canceled. Uttar predesh, Junjab, Jammu also affected heavily by the foggy weather.