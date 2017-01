குழாய்களில் உறைந்த தண்ணீர்.. பனியால் போர்த்தப்பட்ட சிம்லா... முடங்கிய இயல்பு வாழ்க்கை

சிம்லா, மணாலி போன்ற குளிர் பிரதேசங்களில் கடும் பனிப்பொழிவு ஏற்பட்டுள்ளது. பல அடிப்படை தேவைகளின் பாதிப்பால், மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Heavy snowfall in shimla disrupted daily life. Even the electricity and water supply to Shimla and Manali has been affected.