ஒரு வீரருக்கு பதில், 10 எதிரியின் தலையை எடுப்போம் என்றது வெற்று சவடாலா? ராணுவ வீரர் தாய் கொதிப்பு

ஒரு இந்திய வீரரின் இழப்பிற்கு 10 எதிரி நாட்டு ராணுவ வீரர்களின் தலைகளை எடுப்போம் என்று மத்திய அரசு கூறியது வெறும் வாய்ச் சவடால்தானா என்று கொந்தளிக்கிறார்கள் பாதிக்கப்பட்ட ராணுவ வீரர்களின்குடும்பத்தினர்

English summary

Mother of Lance Naik Hemraj, who was killed in a similar manner by Pakistani attackers in 2013, asked the government to attack Pakistan for its repeated brutality against Indian jawans.she told to reporters,'When my son's body was mutilated, the government said 10 heads will be brought for one. It's time for decisive war'.