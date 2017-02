வெஸ்டர்ன் டாய்லெட், வீட்டுச்சாப்பாடு, வாக்கிங் போக இடம்.. சசிகலாவின் விருப்பப் பட்டியல்!

பெங்களூர் சிறையில் அடைக்கப்படவுள்ள சசிகலா தனகு சிறையில் வெஸ்டர்ன் டாய்லெட் தேவை என்றும் வீட்டுச் சாப்பாடு தேவை என்றும் கோரிக்கை வைத்துள்ளாராம்.

English summary

Sasikala Natarajan has a list of demands when she is lodged in the central jail at Bengaluru. While she has every right to put forth her list of demands, the jail authorities have decided to give only what is allowed as per the jail manual.