உ.பி. சட்டசபை தேர்தல் வெற்றியும் கூட ராஜ்யசபாவில் பாஜகவுக்கு கை கொடுக்காது!

உ.பி. சட்டசபை தேர்தல் விஸ்வரூப வெற்றியும் கூட தற்போதைய நிலையில் ராஜ்யசபாவுக்கு எந்த பலனையும் தரப்போவதில்லை. 2020-ல்தான் பாஜக எம்.பிக்கள் நிலை கணிசமான அளவுக்கு உயரக் கூடும்.

The numbers in the Rajya Sabha have been a worry for the ruling BJP. The lack of numbers have slowed down many of its legislations such as the GST and land acquisition amendments. The year 2018 would see the party's numbers improving largely. Although the NDA will still not have a majority, it would manage the floor with the help of the AIADMK which currently has 13 seats. The NDA's tally stands today at 77 while the UPA has 84. Other parties together have 82.