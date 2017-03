புதிய 500, 2000 ரூபாய் நோட்டுகளை அச்சடிக்க எவ்வளவு செலவாகிறது தெரியுமா?

மத்திய அரசு புதிய 500 மற்றும் 2000 ரூபாய் நோட்டுகளை அச்சடிக்க ஆகும் செலவைப் பற்றிய விபரத்தை தெரிவித்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Government reveals cost of printing new Rs 500 and Rs 2,000 notes