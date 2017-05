1 முதல் 8ம் வகுப்பு வரை இந்தியை கட்டாய பாடமாக்க முடியாது.. மனுவை தள்ளுபடி செய்தது சுப்ரீம் கோர்ட்

இந்தியை கட்டாய பாடமாக்க கோரிய மனுவை உச்சநீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது.

English summary

The petitioner had said besides the fact that Hindi is the official language as has been enunciated in the Article 343 of the Constitution.