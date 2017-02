செல்லாத பழைய ரூ.500, ரூ.1000 வைத்திருந்தால் ரூ. 10000 அபராதம்- லோக்சபாவில் மசோதா தாக்கல்

செல்லாத பழைய ரூ.500, ரூ.1,000 ஆகிய ரூபாய் நோட்டுகளை கையிருப்பில் வைத்திருப்பவர்களுக்கு தண்டனை அளிக்க வகைச் செய்யும் மசோதாவை மத்திய அரசு வெள்ளிக்கிழமை லோக்சபாவில் தாக்கல் செய்தது.

English summary

In a bid to eliminate the possibility of running a parallel economy, the government has decided to punish those holding more than 10 demonetised notes. Holding of 10 or more demonetised Rs 500 and 1,000 notes will attract a penalty of Rs 10,000 according to a bill introduced in the Lok Sabha.