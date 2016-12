ரூ.500, 1000 வைத்திருந்தால் சிறை இல்லை.. 10,000 அபராதமாம்.. எதிர்ப்பு கிளம்பியதால் ஜகா வாங்கிய மோடி

மார்ச் 31ம் தேதிக்கு பிறகு பழைய 500 மற்றும் 1000 ரூபாய் நோட்டுக்களை வைத்திருந்தால் சிறை தண்டனை இல்லை என்று மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது.

English summary

The Union government amended in ordinance imposing prison for holding old Rs. 500 and 1000 notes.