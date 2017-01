ராஜ்யசபா எம்.பி சசிகலா புஷ்பாவின் கோரிக்கையின் பேரில், ஜெயலலிதாவின் மரணம் பற்றி சிபிஐ விசாரிக்கும்படி உள்துறை அமைச்சகம் பரிந்துரை செய்துள்ளது.

Story first published: Monday, January 9, 2017, 8:29 [IST]

The home ministry has forwarded the letter received from Sasikala Pushpa to the CBUI, which has sought a probe by the CBI on Jayalalitha's death.