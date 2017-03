பிறகென்ன, சட்டுப்புட்டென்று ராமர் கோவிலை கட்ட வேண்டியதுதானே.. கிளம்பியது சிவசேனா!

அயோத்தியில் விரைவில் ராமர் கோவில் கட்டப்படும் என சிவசேனா எம்.பி.சஞ்சய் ராவுத் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The Shiv Sena MP Sanjay Raut on Saturday congratulated BJP for its stunning victory in Uttar Pradesh and hoped that the Ram temple will now be constructed soon in Ayodhya.