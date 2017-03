நாடுமுழுவதும் அனல் காற்று... கோடையை சமாளிக்க பேரிடர் மேலாண்மை ஆலோசனை

கோடை காலத்தில் அனல் காற்று அதிகமாக வீசும் மாநிலங்களில் மேற்கொள்ள வேண்டியவை குறித்து தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை சில ஆலோசனைகளை வழங்கியுள்ளது.

English summary

The National Disaster Management Authority has directed states in the country to brace up for a hot summer and has said that the Heat Wave Action Plans must be implemented. The NDMA has give out step-by-step instructions to the states to implement the plan.