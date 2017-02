குட்டித் தூக்கம்.. ஜெ. வைத்த துளசி மாடத்தில் வழிபாடு.. தியானம்.. சூப்பராக பொழுது போக்கும் சசிகலா!

பெங்களூரு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள சசிகலா சிறையில் தனது பொழுதை எப்படி கழிக்கிறார் என்பது குறித்த சுவாரசிய தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

How culprits sasikala passing a day in Jail some interesting information comes. Sasikala doing Meditation for one hour daily morning. And roaming arroung the thulasi maadam which was kept by Jayalalitha.