ஜெ. சசி உள்ளிட்டோர் வருமானத்துக்கு அதிகமாக 211% சொத்து குவிப்பு- உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி

ஜெயலலிதா, சசிகலா உள்ளிட்டோர் வருமானத்துக்கு அதிகமாக 211% சொத்து குவித்துள்ளனர். இது ஒன்றே அவர்களுக்கு தண்டனை வழங்க போதுமானது என உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் தீர்ப்பில் தெரிவித்துள்ளனர்.

English summary

The Supreme Court which ordered the conviction of Sasikala dealt with the arithmetic blunder made by the Karnataka High Court while passing an order of acquittal. The Supreme Court termed it as a fundamental blunder while striking down the order of the High Court.