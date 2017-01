மாஜி ஆளுநர் சண்முகநாதன் படுக்கை அறைவரை சுதந்திரமாக சென்றுவந்த இளம்பெண்கள்- பரபரப்பு தகவல்

மேகாலயா முன்னாள் ஆளுநர் சண்முகநாதன் அம்மாநில ராஜ்பவனை எப்படியெல்லாம் இளம்பெண்கள் கிளப்பாக மாற்றி வைத்திருந்தார் என ஆளுநர் மாளிகை ஊழியர்களே ஜனாதிபதி, பிரதமருக்கு எழுதி அனுப்பியுள்ளனர்.

Story first published: Friday, January 27, 2017, 10:14 [IST]

English summary

V Shanmuganathan on Thursday resigned as the Governor of Meghalaya following allegations of inappropriate behaviour. He was accused of hurting the decorum of the Raj Bhavan. The allegations came to light after nearly 100 employees of the Raj Bhavan in Shillong sent a five page letter to the Prime Minister's Office and the Rashtrapathi Bhavan. In the letter they accused the Governor of turning the Raj Bhavan into a 'Young Ladies Club