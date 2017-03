உ.பி. முதல்வராக சர்ச்சை யோகி ஆதித்யநாத் தேர்வானது எப்படி? புதிய தகவல்கள்

உ.பி. முதல்வராக சர்ச்சைக்குரிய யோகி ஆதித்யநாத் தேர்வானது பலருக்கும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

A Hindutva agenda, backing from the RSS and VHP and experience as a five time member of Parliament. These are the factors that worked for Yogi Adityanath who will be sworn in as the Chief Minister of Uttar Pradesh at 2.15 pm on Sunday.