நீட் விஷயத்தில் தமிழகத்துக்கு விலக்கு தரவே முடியாது- கைவிரித்த மத்திய அரசு!

மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கைக்கான நீட் தேர்வில் இருந்து தமிழகத்திற்கு விலக்கு அளிக்க முடியாது என்று மத்திய அரசு கைவிரித்துவிட்டது.

English summary

Union minister Prakash Javdekar clearly said that there is no exemption for Tamilnadu from NEET exams, this is earlier informed to tn govenment itself he added