கொல்கத்தா: போராட்டத்தில் வன்முறை... 100க்கும் மேலான எதிர்க்கட்சியினர் மற்றும் போலீசார் படுகாயம்

கொல்கத்தாவில் எதிர்க்கட்சிகள் நடத்திய போராட்டத்தில் எதிர்பாராவிதமாக, வன்முறை வெடித்தது. இதில், 100க்கும் அதிகமான போராட்டக்காரர்கள் மற்றும் போலீசார் படுகாயமடைந்தனர்.

English summary

Over 100 Left activists and 79 police personnel were injured in clashes today at various places in the city and neighbouring Howrah during a protest march by the opposition party to the state secretariat.