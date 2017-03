மனைவியை, நாயுடன் உறவு வைத்துக்கொள்ள வற்புறுத்திய கணவன் கைது.. ஆபாச வீடியோக்களை பார்த்து அட்டூழியம்

நாயுடன் உடலுறவு வைக்காவிட்டால், என்னையும் எனது குழந்தைகளையும், வீட்டை விட்டே வெளியே விரட்டிவிடுவேன் என மிரட்ட ஆரம்பித்தார், என கணவன் மீது போலீசில் புகார் கொடுத்துள்ளார் மனைவி.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

A husband allegedly forced his 25-year-old wife to have sex with a dog in Karnataka.