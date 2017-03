ஏழுமலையானுக்கு நகை காணிக்கை - தெலுங்கானா முதல்வருக்கு ஹைதராபாத் ஹைகோர்ட் நோட்டீஸ்

நேர்த்திக் கடனாக ரூ.5 கோடி மதிப்பிலான தங்க நகைகளை திருப்பதி ஏழுமலையானுக்கு அளித்தது தொடர்பாக தெலுங்கானா முதல்வருக்கு ஹைதரபாத் உயர் நீதிமன்றம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது.

English summary

Hyderabad High Court on Tuesday ordered notices to Telangana on a writ petition filed by activists challenging the offerings of gold ornaments to temples by Chief Minister K. Chandrasekhar Rao.