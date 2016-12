ஜெ. சொத்துக்களை அரசு கைப்பற்ற வேண்டும்.. வழக்கு தொடர்ந்தவருக்கு ரூ.1 லட்சம் அபராதம்

ஹைதராபாத்தில் உள்ள ஜெயலலிதா சொத்துக்களை அரசு ஏற்க வேண்டும் என தொடரப்பட்ட வழக்கு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது.

English summary

Hyderabad high court has imposed a fine of Rs.1 lakh on an organisation that filed a plea demanding that the state government should take over the properties of late Tamil Nadu chief minister J Jayalalithaa in Telangana.