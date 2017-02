ஹைட்ரோகார்பன் திட்டத்தை தடுக்க தமிழக அரசு தயாரில்லை? அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கூறுவதை பாருங்கள்

விவசாயத்துக்கு பாதிப்பு ஏற்படாத வண்ணம் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என்று தமிழக நிதி அமைச்சர் ஜெயக்குமார் உறுதி அளித்துள்ளது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Hydrocarbon project will be carried out without destroying agricultural lands, says Minister Jayakumar.