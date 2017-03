நெடுவாசல் பகுதி மக்களின் ஐயங்களை தீர்த்த பின்னரே ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டம் - மத்திய அரசு விளக்கம்

நெடுவாசல் மக்களின் சந்தேகத்தை தீர்த்த பின்னரே ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.

English summary

Petroleum ministry says that Hydrocarbon project will be implemented after clearing the doubts of the Neduvasal people. Central ministry says that Tamilnadu government will clear the doubts.