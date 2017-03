நெடுவாசலில் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டப்பணிகள் 6 மாதங்களில் தொடங்கப்படும்.. ஜெம் நிறுவனம்

நெடுவாசலில் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டப்பணிகளை 6 மாதங்களில் தொடங்கப்படும் என ஜெம் நிறுவனம் கூறியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Hydrocarbon projects will be launched in 6 months, after clearing the doubts of the Neduvasal people.