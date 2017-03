ஜனாதிபதி தேர்தலில் தாம் போட்டியிடப் போவதில்லை- ஆர்.எஸ்.எஸ். தலைவர் மோகன் பகவத்

ஜனாதிபதி தேர்தலில் தாம் போட்டியிடப் போவதில்லை என்று ஆர்.எஸ்.எஸ். தலைவர் மோகன் பகவத் திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளார்.

English summary

RSS Chief Mohan Bhagwat today rejected that the Shiv Sena's Proposal of Presidential Candiate.