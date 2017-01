ஜல்லிக்கட்டு வழக்கை வாபஸ் பெற முடியாது: விலங்குகள் நல வாரிய வக்கீல் அஞ்சலி சர்மா

ஜல்லிக்கட்டுக்கு எதிரான வழக்கை திரும்பப் பெறப்போவதில்லை என விலங்குகள் நல வாரிய வழக்கறிஞர் அஞ்சலி சர்மா தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

I have only filed an interim application in the existing petition No. 23 of 2016 which the AWBI had filed in January, 2016 -says animal welfare Board Member Anjali Sharma.