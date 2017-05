எனக்கு ப.சிதம்பரம், கார்த்தி சிதம்பரத்தை தெரியுமே.. சிறையில் இருக்கும் இந்திராணி முகர்ஜி

தமக்கு ப.சிதம்பரம் அவரது மகன் கார்த்தி சிதம்பரத்தை தெரியும் என தொழிலதிபர் இந்திராணி முகர்ஜி கூறியுள்ளது பரபரப்பை கிளப்பியுள்ளது.

English summary

Sheena Bora murder accused Indrani Mukerjea told Delhi reporters that she knew former Union finance minister P Chidambaram and his son Karti.