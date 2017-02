எம்பி அகமது மரணத்தில் மர்மம்... அப்பாவை பார்க்க அனுமதிக்கவில்லை.. மகன் குற்றச்சாட்டு

எம்பி அகமதுவை மருத்துவமனையில் அவரது மகன் பார்க்க அனுமதிக்கப்படவில்லை. இதனால் தனது தந்தையின் மரணத்தில் மர்மம் இருப்பதாக அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

English summary

I’m not being allowed to see my father in hospital said MP Ahamed’s son.