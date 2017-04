இரட்டை இலை லஞ்ச புகாரில் சிக்கிய சுகேஷை தெரியுமா… ஐ டெல் யூ லேட்டர்.. தினகரன் அசால்ட் பதில்

இரட்டை இலை சின்னம் பெற லஞ்சம் கொடுத்த வழக்கில் சிக்கியுள்ள சுகேஷை தெரியுமா என்று செய்தியாளர் கேட்ட கேள்விக்கு ‘ஐ டெல் யூ லேட்டர்’ என்று தினகரன் அசால்ட் பதில் அளித்துள்ளார்.

English summary

‘I tell you later about Sukesh’, said ADMK Amma party leader Dinakaran in Delhi.