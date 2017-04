நானும் குஜராத் மருமகன்... ஜனாதிபதி பதவிக்கு துண்டு போடும் பொர்க்கி புகழ் சு.சுவாமி

ஜனாதிபதி பதவி வேட்பாளராக குஜராத் மாஜி முதல்வர் ஆனந்தி பென்னை நிறுத்தலாம் என கூறியுள்ளார் சுப்பிரமணியன் சுவாமி.

Story first published: Wednesday, April 26, 2017, 10:45 [IST]

English summary

I too Gujarat's son in law,says Subramanian Swamy in his twitter page