நான் பொதுச்செயலர் பதவிக்கு நிற்பேன்.. வாங்க, வந்து மோதிப் பாருங்க.. எகிறி அடிக்கும் சசிகலா புஷ்பா!

அதிமுக பொதுச்செயலர் பதவிக்கு தாம் போட்டியிடப் போவதாக கூறியுள்ளார் சசிகலா புஷ்பா.

Story first published: Friday, April 21, 2017, 17:26 [IST]

English summary

Sacked ADMK Rajya Sabha MP Sasikala Pushpa said she will contest for the post of the ADMK's general secretary.