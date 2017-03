மணிப்பூரில் முதல்வர் இபோபி சிங் வெற்றி.. தவுபல் தொகுதியில் டெபாசிட்டை இழந்தார் இரோம் ஷர்மிளா

மணிப்பூர் மாநிலத்தின் தவுபல் தொகுதியில் போட்டியிட்ட முதல்வர் ஓக்ராம் இபோபி சிங் வெற்றி பெற்றுள்ளார்.

English summary

Singh has won from Thoubal constituency while activist turned politician Irom Sharmila disappointed by bagging just a handful of 90 votes.