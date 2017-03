வங்கி மோசடி பட்டியலில் ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ முதலிடம்.. ரிசர்வ் வங்கி ஷாக் ரிப்போர்ட்

2016-ம் ஆண்டு ஏப்ரல் முதல் டிசம்பர் வரையிலான காலக்கட்டத்தில் வங்கிகளில் நடந்த மோசடிகள் பட்டியலை ரிசர்வ் வங்கி வெளியிட்டுள்ளது

English summary

ICICI Bank topped the list of banks that witnessed most number of frauds during April-December period of 2016 with state-owned SBI taking the second spot. Other articles published on Mar 12, 2017