இரட்டை இலை முடங்கினால்... அடுத்த ஆபரேஷனுக்கு ரெடியாகும் அதிமுக கோஷ்டிகள்!

இரட்டை இலை சின்னம் முடக்கப்பட்டால் ஜெயலலிதாவின் சேவல் சின்னத்தை வாங்க சசிகலா தரப்பும், ஓபிஎஸ் தரப்பும் போட்டா போட்டியிட முடிவு செய்துள்ளன.

Story first published: Tuesday, March 21, 2017, 10:48 [IST]

English summary

If Election commission freezes the double leaf symbol, then two teams will compete for cock symbol.