ராமர் கோவிலுக்காக தூக்கில் தொங்கவும் தயார் - மத்திய அமைச்சர் உமாபாரதி ஆவேசம்!

ராமர் கோவிலுக்காக தூக்கில் தொங்கவும் தயாராக இருப்பதாக மத்திய நீர்வளத்துறை அமைச்சர் உமா பாரதி தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Union water resources minister Uma Bharti on Saturday said Ram temple in Ayodhya was a matter of belief for her and she was ready to go to jail for it. if I have to hang myself for it I will do it she said.