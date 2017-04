பிரதமர் உறுதி அளித்தால் மட்டுமே போராட்டம் வாபஸ்... அய்யாக்கண்ணு உறுதி

எங்கள் கோரிக்கைகளை பிரதமர் ஏற்றுக் கொள்வதாக உறுதி அளித்தால் போராட்டத்தை வாபஸ் பெறுவோம் என்று அய்யாகண்ணு தெரிவித்தார்.

English summary

Ayyakkannu says if PM gives assurance to fulfill our demands, we will end our agitation.