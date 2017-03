போராட்டம் நடத்தும் மாணவர்களை கைது செய்தால் தீக்குளிப்போம்.. விவசாயிகள் எச்சரிக்கை

தமிழகத்தில் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக போராட்டம் நடத்தும் மாணவர்களை கைது செய்தால் தீக்குளிப்போம் என டெல்லியில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுவரும் விவசாயிகள் எச்சரித்துள்ளனர்.

English summary

Tamilnadu farmers who are protesting in delhi they are opposing for arresting Students for support of farmers. If Police arrests students we will set fire o ourselves farmers warning.