பிரிட்ஜோவை கொன்றது யார்? ராஜ்யசபாவில் கனிமொழி நறுக் கேள்வி

இலங்கை அரசு தமிழக மீனவர்கள் மீது துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தவில்லை என்று கூறுகிறது. அவர்கள் சுடவில்லை என்றால், வேறு யார் கொன்றார்கள் என மாநிலங்களவையில் கனிமொழி எம்.பி கேள்வி எழுப்பினார்.

English summary

Dmk Rajyasabha M.P Kanimozhi questioned in the Rajyasabha that if Srilanka coastal guard was not shot the Rameshwaram fisherman Bridjo, then who else shot him?