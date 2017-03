இளையராஜா - எஸ்.பி.பி. பிரச்சினை விரைவில் தீர வேண்டும்.. வெங்கய்யா நாயுடு நம்பிக்கை

டெல்லி: இளையராஜா இசையமைத்த பாடல்களை இசைக் கச்சேரிகளில் எஸ்.பி. பாலசுப்பிரமணியம் பாடக் கூடாது என்று விவகாரம் குறித்து விரைவில் தீர்க்கப்பட்டு விடும் என்ற நம்பிக்கை தமக்கு இருப்பதாக மத்திய அமைச்சர் எம்.வெங்கய்ய நாயுடு தெரிவித்தார்.

இளையராஜா இசையமைத்த பாடல்களை அவருடைய அனுமதி இல்லாமல் இனி பாடக் கூடாது. மீறி பாடினால் அபராதத்தொகையை சட்டப்படி கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் என்று இளையராஜா சார்பில் எஸ்பிபி, பாடகி சித்ரா, எஸ்.பி.பி. சரண் ஆகியோருக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

இதைத் தொடர்ந்து எஸ்.பி.பாலசுப்பிரமணியமும், தன்னுடைய இசைக் கச்சேரிகளில் இளையராஜாவின் பாடல்களை பாடப் போவதில்லை என்று அவர் அறிவித்தார். மேலும் இந்த விஷயத்தை யாரும் பெரிதுப்படுத்த வேண்டாம் என்று கேட்டுக் கொண்டார்.

I was surprised hearing controversy surrounding Sh SP Balasubrahmanyam singing Sh Ilayaraja compositions. Hope it gets positively resolved.