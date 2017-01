மேற்கு வங்கத்தில் கள்ளச் சாராயம் குடித்து 6 பேர் பலி!

மேற்குவங்க மாநிலத்தில் கள்ளச் சாரயம் குடித்து 6 பேர் பலியாகியுள்ளனர். 30க்கும் மேற்பட்டோர் ஆபத்தான நிலையில் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.

English summary

Six persons died and thirty others fell ill after allegedly consuming illicit liquor in a village at West Bengal. The condition of 18 person is serious says hospital.