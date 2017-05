நல்ல காலம் பொறக்குது.. இந்த வருஷம் மழை சிறப்பா பெய்ய போகுது: இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம்

நடப்பாண்டு காலத்தில் பருவமழை 100 சதவீதம் அளவுக்குப் பெய்ய வாய்ப்புகள் உள்ளது என்று இந்திய வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.

The Indian Meteorological Department on Tuesday made a projection that monsoon could be ‘normal’ this year and bring 100% Rainfall instead of 96 per cent projected earlier.