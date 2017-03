நேரு குடும்பம் குத்தகைக்கு எடுத்த அமேதி, ரேபரேலியில் அத்தனை தொகுதிகளிலும் காங். வாஷ் அவுட்

சோனியா, ராகுலின் லோக்சபா தொகுதிகளான அமேதி, ரேபரேலியில் உள்ள 10 சட்டசபை தொகுதிகளிலும் காங்கிரஸ்- சமாஜ்வாதி கூட்டணி படுதோல்வி அடைந்துள்ளது.

English summary

The Congress Alliance has lost in Sonia, Rahul's MP constituencies such as Amethi, Raebareli assembly constituencies. It is setback for congress.