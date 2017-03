பசுவை கொன்றால் 7 வருஷம் ஜெயில்.. ரூ.1 லட்சம் அபராதம்.. குஜராத் அரசு அதிரடி!

குஜராத்தில் பசுவை கொன்றால் 7 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்படும் அம்மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது.

English summary

The Gujarat assembly on Friday passed a bill enhancing punishment for cow slaughter from the present seven-year jail term to life imprisonment.