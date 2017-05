ஆகா..! இதுவல்லவா உண்ணாவிரதம்.. பள்ளிக்கூடத்தை தரம் உயர்த்தக்கோரி 8வது நாளாக மாணவிகள் பட்டினி!

ஹரியானாவில் உயர்நிலைப் பள்ளியை மேல்நிலைப் பள்ளியாக தரம் உயர்த்தக்கோரி மாணவிகள் 8வது நாளாக உண்ணாவிரதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

In Haryana School students keeping hunger strike for 8th day. They are demanding to raise the quality. But there is a problem in raising school quality because of low student enrollment.