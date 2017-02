மாணவி தீ வைத்து எரிப்பு... கேரள மருத்துவக் கல்லூரியில் பயங்கரம்.. ஒரு தலைக்காதலா?

கேரள மருத்துவக் கல்லூரி வகுப்பறையில் மாணவியை முன்னாள் மாணவர் பெட்ரோல் ஊற்றி எரித்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதில் முன்னாள் மாணவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.

English summary

In Kerala former student set fire a girl in class room front of all the students in Medical college. In this incident the old student died and the girl getting treatment in hospital.