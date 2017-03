மும்பை, தாராவியில் பட்டப்பகலில் இளைஞர் சுட்டுக்கொலை!

மும்பை தாராவி பகுதியில் இளைஞர் ஒருவர் பட்டப்பகலில் இரண்டு பேரால் துப்பாக்கியால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார்.

English summary

In Mumbai Dharavi, an youngster shot by two persons and he died there itself.