தரை அதிர... தண்ணீர் தெறிக்க... வாகா எல்லையில் இந்திய வீரர்கள் கம்பீர அணிவகுப்பு!!!

குடியரசு தினத்தையொட்டி வாகா எல்லையில் இந்திய ராணுவ வீரர்களின் கம்பீர அணிவகுப்பு நடைபெற்றது. இதனை ஆயிரக்கணக்கான பொதுமக்கள் கொட்டும் மழையையும் பொருட்படுத்தாமல் கண்டுகளித்தனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

In Wagah border a magnificent parade of soldiers was held on the occasion of Republic Day. The thousands of audience participated regardless of the pouring rain.