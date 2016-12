ஐடி வேண்டுகோளின் அடிப்படையிலேயே சிஆர்பிஎப் பாதுகாப்பு அளிக்கப்பட்டது: உள்துறை அமைச்சகம் விளக்கம்

சென்னை தலைமை செயலகத்தில் நடந்த சோதனையின் போது, வருமான வரித்துறை வேண்டுகோளின் பேரிலேயே மத்திய பாதுகாப்பு படை அளிக்கப்பட்டதாக உள்துறை அமைச்சகம் விளக்கம் அளித்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Friday, December 23, 2016, 0:15 [IST]

English summary

Income Tax department request CRPF forces to raid of former Chief Secretary P Rama Mohana Rao house