கறுப்பு பணத்தை வெளிக்கொண்டு வர அதிரடி நடவடிக்கை 60 ஆயிரம் பேருக்கு வருமான வரித்துறை நோட்டீஸ்!

நாடு முழுவதும் உள்ள கறுப்புப்பணத்தை வெளிக்கொண்டு வரும் நடவடிக்கையாக 60 ஆயிரம் பேருக்கு வருமான வரித்ததுறை நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது.

Story first published: Friday, April 14, 2017, 18:02 [IST]

English summary

Income tax department sends notice to 60000 people for the black money issue. They all have to answer immediatle IT department ordered.