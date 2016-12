ராஜஸ்தானில் ரூ.1 லட்சம் லஞ்சம் வாங்கிய வருமான வரிதுறை அதிகாரி கைது

ராஜஸ்தானில் ரூ.1 லட்சம் லஞ்சம் வாங்கிய வருமான வரித்துறை அதிகாரியை சி.பி.ஐ. அதிகாரிகள் கைது செய்தனர்.

English summary

CBI has arrested an Income Tax Officer at Jhalwar in Rajasthan while allegedly taking bribe of Rs one lakh from an assessee for not imposing penalty on his Income Tax Return.